الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أسباب الغثيان والتقيؤ المفاجئ

الغثيان والتقيؤ،
الغثيان والتقيؤ، فيتو

الغثيان هو الشعور الذي تشعر به في المعدة قبل التقيؤ، ومن الممكن أن تشعر بالغثيان والقيء معًا أو بشكل منفصل.

 

أسباب الغثيان والقيء

الغثيان والقيء ليسا من الأمراض، ولكن كلاهما من الأعراض الشائعة للعديد من الحالات، مثل:

أمراض المرارة

تسمم غذائي

الالتهابات (مثل "أنفلونزا المعدة")

قرحة المعدة

الشره المرضي أو الأمراض النفسية الأخرى

خزل المعدة، أو إفراغ المعدة البطيء (وهي حالة تظهر عند مرضى السكري)

الغثيان، فيتو

ويمكن أن ينجم الغثيان والقيء أيضًا عن:

Advertisements

دوار الحركة أو دوار البحر

المراحل المبكرة من الحمل (يحدث الغثيان في 50%-90% من حالات الحمل، والقيء في 25%-55%).

تناول شيء سام

رد فعل على الأدوية

الإجهاد العاطفي (مثل الخوف)

شرب الكثير من الكحول

استخدام المخدرات غير المشروعة

الإفراط في تناول الطعام

ردود الفعل على بعض الروائح

 

القيء عند الأطفال

الأطفال أكثر عرضة للقيء من البالغين، وتتضمن بعض الأسباب الشائعة للتقيؤ عند الأطفال ما يلي:

عدوى فيروسية

تسمم غذائي

حساسية الحليب

دوار الحركة

الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في التغذية

أمراض أخرى تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطفل

 

القيء عند البالغين

أحد الأسباب الشائعة للقيء لدى البالغين هو التهاب المعدة والأمعاء، وهو عدوى في الأمعاء تسببها البكتيريا، وغالبًا ما يُطلق عليها اسم "أنفلونزا المعدة"، على الرغم من أنها ليست نوعًا من أنواع الأنفلونزا على الإطلاق، الأسباب الشائعة الأخرى هي:

الحمل

تسمم غذائي

الصداع النصفي

التهاب المتاهة، وهو عدوى في الأذن الداخلية تجعلك تشعر بالدوار

دوار الحركة

التهاب الزائدة الدودية

حالات المعدة المزمنة

بعض مشاكل المعدة طويلة الأمد، مثل الحساسية الغذائية والقرحة الهضمية يمكن أن تسبب القيء، ويمكن أن يسببه أيضًا مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، خاصة إذا كان الشخص يأكل بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم أو يتناول أطعمة معينة.

يعد كل من الغثيان والقيء من الآثار الجانبية لمتلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي تحدث عندما يصبح جزء من أمعائك مفرط النشاط، وهي أيضًا أعراض لمرض كرون وهو مرض التهاب الأمعاء الذي يؤثر عادةً على الأمعاء، طبقًا لموقع "WebMD" الطبي.

نمط الحياة

الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يسبب القيء لأن الكحول يهيج بطانة المعدة، ويزيد الكحول أيضًا من إنتاج حمض المعدة ويؤخر إفراغ المعدة، كلا الأمرين يمكن أن يسببا القيء.

الإفراط في تناول الطعام (تناول الطعام حتى بعد الشبع) يمكن أن يسبب القيء أيضًا في بعض الأحيان.

الغثيان، فيتو

اضطرابات الأكل

يمكن أن يكون القيء علامة على اضطراب الأكل حيث يعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية من خوف شديد من زيادة الوزن وتقييد عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، إلى درجة تهدد حياتهم في بعض الأحيان.  

وقد يستخدمون أيضًا المسهلات أو يجعلون أنفسهم يتقيأون بعد تناول الطعام، ويعاني الأشخاص المصابون بالشره المرضي أيضًا من خوف شديد من زيادة الوزن حيث يأكلون كميات زائدة من الطعام في وقت قصير (يُسمى الشراهة) يتبعها القيء أو استخدام المسهلات.

أعراض نقص الصوديوم بالجسم والأسباب وطرق العلاج

أعراض الالتهاب الرئوي وطرق العلاج (صور وفيديو)


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المراحل المبكرة من الحمل التهاب الزائدة الدوديه التهاب المتاهة التهاب المعدة البكتيريا التهاب الزائدة الزائدة الدودية القرحة الهضمية أمراض المرارة إنفلونزا المعدة حساسية الحليب قرحة المعدة مرض كرون مرضى السكري الغثيان التقيؤ

مواد متعلقة

أعراض التهاب اللوزتين، ومتى يتم استئصالها؟

مشروب طبيعي يساعد فى علاج نزلات البرد عند الأطفال

منها الفشل الكلوي والإجهاض، مضاعفات مرض الذئبة الحمراء على النساء

تقرير أممي صادم يكشف وفاة مليون طفل حول العالم بسبب مضاعفات الولادة المبكرة

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

رسميا، انتهاء إضراب ممثلي هوليوود بعد الاتفاق على عقد المليار دولار

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، أبرزها ليفربول وتولوز

لن نظل صامتين، أكثر من 100 موظف بالكونجرس الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بوقف الحرب

خبير يكشف خطورة التفجيرات الإسرائيلية على غزة ويوجه رسالة شكر لعالم الزلازل الهولندي

عمرو الحديدي: الأهلي قدم مباراة قوية أمام سيراميكا والشناوي نجم اللقاء

المواد الغذائية: منظومة متابعة السلع التموينية تواجه مشكلات والدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة

أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

يمكرون ويمكر الله، 50 ألف امرأة حامل في غزة و5500 ولادة مرتقبة هذا الشهر رغم القصف

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

أسعار شقق الإعلان التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 08-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية