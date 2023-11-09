أسباب الغثيان والتقيؤ المفاجئ

الغثيان هو الشعور الذي تشعر به في المعدة قبل التقيؤ، ومن الممكن أن تشعر بالغثيان والقيء معًا أو بشكل منفصل.

أسباب الغثيان والقيء

الغثيان والقيء ليسا من الأمراض، ولكن كلاهما من الأعراض الشائعة للعديد من الحالات، مثل:

أمراض المرارة

تسمم غذائي

الالتهابات (مثل "أنفلونزا المعدة")

قرحة المعدة

الشره المرضي أو الأمراض النفسية الأخرى

خزل المعدة، أو إفراغ المعدة البطيء (وهي حالة تظهر عند مرضى السكري)

الغثيان، فيتو

ويمكن أن ينجم الغثيان والقيء أيضًا عن:

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دوار الحركة أو دوار البحر

المراحل المبكرة من الحمل (يحدث الغثيان في 50%-90% من حالات الحمل، والقيء في 25%-55%).

تناول شيء سام

رد فعل على الأدوية

الإجهاد العاطفي (مثل الخوف)

شرب الكثير من الكحول

استخدام المخدرات غير المشروعة

الإفراط في تناول الطعام

ردود الفعل على بعض الروائح

القيء عند الأطفال

الأطفال أكثر عرضة للقيء من البالغين، وتتضمن بعض الأسباب الشائعة للتقيؤ عند الأطفال ما يلي:

عدوى فيروسية

تسمم غذائي

حساسية الحليب

دوار الحركة

الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في التغذية

أمراض أخرى تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطفل

القيء عند البالغين

أحد الأسباب الشائعة للقيء لدى البالغين هو التهاب المعدة والأمعاء، وهو عدوى في الأمعاء تسببها البكتيريا، وغالبًا ما يُطلق عليها اسم "أنفلونزا المعدة"، على الرغم من أنها ليست نوعًا من أنواع الأنفلونزا على الإطلاق، الأسباب الشائعة الأخرى هي:

الحمل

تسمم غذائي

الصداع النصفي

التهاب المتاهة، وهو عدوى في الأذن الداخلية تجعلك تشعر بالدوار

دوار الحركة

التهاب الزائدة الدودية

حالات المعدة المزمنة

بعض مشاكل المعدة طويلة الأمد، مثل الحساسية الغذائية والقرحة الهضمية يمكن أن تسبب القيء، ويمكن أن يسببه أيضًا مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، خاصة إذا كان الشخص يأكل بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم أو يتناول أطعمة معينة.

يعد كل من الغثيان والقيء من الآثار الجانبية لمتلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي تحدث عندما يصبح جزء من أمعائك مفرط النشاط، وهي أيضًا أعراض لمرض كرون وهو مرض التهاب الأمعاء الذي يؤثر عادةً على الأمعاء، طبقًا لموقع "WebMD" الطبي.

نمط الحياة

الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يسبب القيء لأن الكحول يهيج بطانة المعدة، ويزيد الكحول أيضًا من إنتاج حمض المعدة ويؤخر إفراغ المعدة، كلا الأمرين يمكن أن يسببا القيء.

الإفراط في تناول الطعام (تناول الطعام حتى بعد الشبع) يمكن أن يسبب القيء أيضًا في بعض الأحيان.

الغثيان، فيتو

اضطرابات الأكل

يمكن أن يكون القيء علامة على اضطراب الأكل حيث يعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية من خوف شديد من زيادة الوزن وتقييد عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، إلى درجة تهدد حياتهم في بعض الأحيان.

وقد يستخدمون أيضًا المسهلات أو يجعلون أنفسهم يتقيأون بعد تناول الطعام، ويعاني الأشخاص المصابون بالشره المرضي أيضًا من خوف شديد من زيادة الوزن حيث يأكلون كميات زائدة من الطعام في وقت قصير (يُسمى الشراهة) يتبعها القيء أو استخدام المسهلات.