السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب الإصابة بضيق التنفس المفاجئ

صعوبة التنفس، فيتو
صعوبة التنفس، فيتو

ضيق التنفس هو الشعور بعدم القدرة على إدخال ما يكفي من الهواء إلى الرئتين، وقد يشعر الشخص بأن صدره يضيق أو أنه يلهث من أجل الهواء أو أنه يعمل بجهد أكبر للتنفس، وتعد أمراض القلب والرئة  من الأمراض الشائعة لضيق التنفس.

ضيق التنفس، فيتو

من يصاب بضيق التنفس؟

نظرًا لأن أسبابه عديدة، فإن ضيق التنفس شائع جدًّا ولكن قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس إذا لم يمارس ما يكفي من التمارين الرياضية أو إذا كان يعاني من الأمراض الآتية:

فقر الدم (انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء).

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قلق.

مشاكل في القلب أو الرئة أو التنفس.

التدخين.

عدوى الجهاز التنفسي.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 30 (وزن زائد).

 

أعراض ضيق التنفس

قد يختلف الشعور بضيق التنفس من شخص لآخر ويعتمد على سببه وفي بعض الأحيان، يأتي مع أعراض أخرى.

بعض علامات ضيق التنفس تشمل:

ضيق الصدر.

الشعور وكان الشخص بحاجة إلى إجبار نفسه على التنفس بعمق.

التنفس السريع (تسرع النفس) أو معدل ضربات القلب (الخفقان).

الصفير أو الصرير (التنفس الصاخب).

أسباب صعوبة التنفس

ممارسة الرياضة والمرض والظروف الصحية يمكن أن تسبب ضيق في التنفس، الأسباب الأكثر شيوعا لضيق التنفس هي أمراض القلب والرئة.

 

كيف تسبب أمراض القلب والرئة ضيق التنفس؟

يعمل القلب والرئتين معًا لتوصيل الأكسجين إلى الدم والأنسجة وإزالة ثاني أكسيد الكربون، وإذا لم يعمل أحدهما بشكل صحيح فقد ينتهي الأمر مع وجود كمية قليلة جدًا من الأكسجين أو الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الدم، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ويمكن للعقل أيضًا أن يتلقى رسالة مفادها أن الرئتين لا تعمل بشكل صحيح، وقد جعل هذا الشخص يشعر كأنه يعمل بجهد أكبر للتنفس، وتشمل أسباب ذلك ما يلي:

تهيج في الرئتين.

تقييد الطريقة التي تتحرك بها الرئتين عند التنفس.

مقاومة حركة الهواء إلى رئتيك (من المسالك الهوائية الضيقة أو المسدودة).

 

ما هي الحالات الصحية التي تسبب ضيق التنفس؟

أمراض القلب أو الرئة وغيرها من الحالات يمكن أن تسبب ضيق في التنفس.

ضيق التنفس، فيتو

حالات الرئة والمجرى الهوائي

الربو.

الحساسية.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

أمراض الجهاز التنفسي (مثل التهاب الشعب الهوائية أو فيروس كورونا (COVID-19) أو الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية).

التهاب رئوي.

التهاب حول الرئتين.

السوائل  أو التليف داخل الرئتين.

سرطان الرئة 

ارتفاع ضغط الدم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي).

الساركويد.

مرض الدرن.

انهيار الرئة الجزئي أو الكامل (استرواح الصدر أو الانخماص).

جلطة دموية (الانسداد الرئوي).

الاختناق.

أمراض القلب والدم

فقر دم.

سكتة قلبية.

الحالات التي تؤثر على عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

التهاب داخل القلب أو حوله (التهاب الشغاف أو التهاب التامور أو التهاب عضلة القلب).

أسباب أخرى

قلق.

الإصابة التي تجعل التنفس صعبًا (مثل كسر في الضلع).

دواء، الستاتينات (أدوية خفض الكولسترول) وحاصرات بيتا (المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم) نوعان من الأدوية التي يمكن أن تسبب ضيق التنفس.

درجات الحرارة القصوى (شديدة الحرارة أو شديدة البرودة).

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 30.

عدم ممارسة الرياضة (فك تكيف العضلات).

يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى ضيق التنفس الليلي الانتيابي (PND).

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