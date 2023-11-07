الكحة المستمرة والنهجان، علامات لمرض الربو الشعبي وهذه طرق علاجه (فيديو)

مرض الربو الشعبي أو مرض حساسية الصدر، كلاهما نفس المرض ويعتقد الكثير من الأشخاص أنهم أمراض مختلفة وهو من الأمراض التنفسية التي تصيب عدد كبير من المرضي ويحتاج إلى تحكم في المرض نظرًا لأنه من الأمراض المزمنة التي تصاحب الإنسان مدى الحياة.

وقال الدكتور وجدي أمين، مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب في الشعب الهوائية ويؤدي إلى ضيق في الممر الهوائي أو يسبب الكحة المستمرة أو النهجان.

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تشخيص مرض حساسية الصدر

وتابع حديثه لــ"فيتو " ضرورة تشخيص مرض حساسية الصدر عن الأمراض التي تظهر في مرحلة الطفولة، مع استبعاد كل مرض يسبب صوت صفير في الصدر بجانب قياس وظائف التنفس بعد أخذ موسعات الشعب الهوائية.

مرض الربو الشعبي

تجنب المسببات التي تهيج الشعب الهوائية

وأشار استشاري الأمراض الصدرية إلى أنه بعد وضع تصنيف للحالة يتم وضع البروتوكول العلاجي لكل حالة، موضحا أنه يمكن تجنب الإصابة بنوبات حساسية الصدر المتكررة من خلال تجنب مسببات التي تهيج الشعب الهوائية منها على سبيل المثال التوقف عن التدخين وعدم تناول الأدوية التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية والبعد عن الأدخنة والأتربة التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية، فضلًا عن أخذ التطعيمات في الفصول المناسبة لمنع الدخول في نوبة ربو مزمنة

وأكد أنه يتم السيطرة على المرض والتحكم فيه من خلال استخدام بخاخ الربو وأدوية علاج الربو الشعبي وتقييم البروتوكول العلاجي كل 3 شهور او حسب تعليمات الطبيب المعالج.

وشدد على ضرورة التحكم في مرض الربو الشعبي لمنع الدخول في نوبات متكررة والتي تؤثر بالسلب في الطفل حيث يتسبب نوبات الربو الشعبي في تغيب الطفل عن المدرسة أو الغياب عن العمل بالنسبة للكبار مما يؤثر في الأسرة من الجانب الاقتصادي.

النهجان من أعراض الربو الشعبي

فيما وجه الدكتور وجدي أمين، مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي تزامنًا مع قرب موسم الشتاء خاصة أنه تزيد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سواء للكبار أو الأطفال.

تناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" إن الجهاز التنفسي هو البوابة الرئيسية للجسم ويمكن تجنب الإصابة بالأمراض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء.

وكشف الدكتور وجدي أمين عن طبيعة مرض تليف الرئة، مشيرًا إلى أن له أنواع متعددة وأشهر هذه الأنواع غير معروف أسباب الإصابة به.

وأشار لــ"فيتو" أنه يتم تشخيص الإصابة بتليف الرئة من خلال الأعراض التي تظهر على المريض والتي من أهمها النهجان، ومهما يحصل المريض على أدوية لا يختفي النهجان.

وأوضح أن يمكن التفرقة بين الإصابة بتليف الرئة والحساسية والالتهاب الرئوي من خلال الأشعة المقطعية بجانب أخذ عينة من نسيج الرئة للتأكد من تليف الرئة وسبب حدوث التليف، ويتم دراسة الحالة إذا كان ممن يقومون بتربية طيور أو حمام لأنهم من مسببات تليف الرئة أو إذا كانت الحالات تتعرض للكيماويات أم لا، مع أخذ التاريخ المرضي.

وأشار إلى أنه يتم علاج تليف الرئة من خلال تناول أدوية مضادة للتليف وبعد تشخيص الإصابة يتم التأكد إن كانت حالة الإصابة بسيطة أم شديدة، ويتم وضع البروتوكول العلاجي حسب نوع الحالة وبعض الحالات تأخذ الأكسيجين لفترات أو بصورة دائمة.

