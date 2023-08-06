أعراض التهاب المثانة عند النساء وأسبابه والعلاج

أعراض التهاب المثانة عند النساء، من المشاكل الصحية التي تواجهها النساء، فقد تشعرين بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، حتى بعد إفراغ مثانتك، إلى جانب أعراض أخرى، كلها تنذر أن هناك مشكلة لابد من حلها، وتعد النساء هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة.

وأشار الدكتور محمود سعيد اخصائي المسالك البولية، أن في معظم الحالات، يكون سبب التهاب المثانة هو التهاب المسالك البولية، ويحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة وتبدأ في التكاثر، كما يمكن أن يحدث هذا أيضًا مع البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الجسم والتي تصبح غير متوازنة، فتؤدي هذه البكتيريا إلى الإصابة بالعدوى وتسبب الالتهاب، الذي يحدث غالبًا عند النساء.

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أعراض التهاب المثانة عند النساء

التهاب المثانة للنساء

أضاف الدكتور محمود، أنه يمكن أن تشمل أعراض التهاب المثانة عند النساء، ما يلي:

إحساس متكرر بالحاجة التبول

إحساس بالحاجة للتبول بعد إفراغ المثانة

بول عكر أو كريه الرائحة

حمى منخفضة إذا ترافق مع التهاب المسالك البولية

دم في البول

ألم أثناء الجماع

الإحساس بالضغط أو امتلاء المثانة

تقلصات في بطنك أو ظهرك

إذا انتشرت عدوى المثانة إلى الكليتين، فقد تصبح مشكلة صحية خطيرة، بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، تشمل أعراض عدوى الكلى ما يلي:

الغثيان

التقيؤ

آلام الظهر أو الجانب

القشعريرة

أيضًا، هناك عرضان إضافيان، الحمى أو الدم في البول، ليسا أعراض التهاب المثانة عند النساء في حد ذاتها ومع ذلك، فقد تحدث بالاقتران مع الأعراض الأخرى لعدوى الكلى.

أسباب التهاب المثانة

وأوضح الدكتور محمود، أن نوع التهاب المثانة يعتمد على سببه، وتشمل الأسباب المحتملة لالتهاب المثانة ما يلي:

عدوى المسالك البولية

تناول بعض الأدوية

الاستخدام المستمر للقسطرة

منتجات النظافة المزعجة

أنواع التهاب المثانة

يمكن أن يكون التهاب المثانة حادًا أو مزمنا، والتهاب المثانة الحاد هو حالة التهاب المثانة التي تحدث فجأة، أما التهاب المثانة المزمن هو حالة طويلة الأمد من التهاب المثانة تصيب طبقات متعددة من أنسجة المثانة.

وكل من التهاب المثانة الحاد والمزمن، له مجموعة من الأسباب المحتملة يحدد سبب التهاب المثانة النوع فيما يلي أنواع التهاب المثانة:

التهاب المثانة الجرثومي

يحدث التهاب المثانة الجرثومي عندما تدخل البكتيريا في مجرى البول أو المثانة وتسبب العدوى، ويمكن أن ينتج هذا أيضًا عندما تصبح البكتيريا التي تنمو بشكل طبيعي في جسمك غير متوازنة.

التهاب المثانة الناجم عن الأدوية

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في التهاب المثانة. تمر الأدوية عبر جسمك، وتخرج في النهاية من خلال جهازك البولي. يمكن لبعض الأدوية أن تهيج مثانتك عند خروجها من جسمك.

على سبيل المثال، يمكن أن تسبب أدوية العلاج الكيميائي التهاب المثانة.

التهاب المثانة الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية وتقليص الأورام، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف الخلايا والأنسجة السليمة. يمكن أن يتسبب العلاج الإشعاعي في منطقة الحوض في التهاب المثانة.

التهاب المثانة بجسم غريب

يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للقسطرة، وهو أنبوب يُستخدم لتسهيل خروج البول من المثانة، إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى بكتيرية، وتلف الأنسجة في المسالك البولية، ويمكن أن تسبب كل من البكتيريا والأنسجة التالفة الالتهاب.

التهاب المثانة الكيميائي

يمكن لبعض منتجات النظافة أن تسبب تهيج المثانة.

يحدث التهاب المثانة أحيانًا كعرض لحالات طبية أخرى، مثل:

السكري

حصى الكلى

تضخم البروستاتا

إصابات العمود الفقري

علاج التهاب المثانة عند النساء

التهاب المثانة

وأوضح الدكتور محمود، أن علاج التهاب المثانة، بالمضادات الحيوية، فهي علاج شائع لالتهاب المثانة الجرثومي، يمكن أيضًا علاج التهاب المثانة المزمن بالأدوية، لكنه عادة ما يعتمد دواء التهاب المثانة المزمن على السبب.

كذلك يمكن أن تعالج الجراحة التهاب المثانة، ولكنها قد لا تكون الخيار الأول للطبيب. وهو أكثر شيوعًا للحالات المزمنة.

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