الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، أبرزها ليفربول وتولوز

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

الدوري الأوروبي، تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

سلافيا براج × روما - 7:45 مساءً

كاراباج أجدام × باير ليفركوزن - 7:45 مساءً

تولوز × ليفربول - 7:45 مساءً

أياكس أمستردام × برايتون - 7:45 مساءً

سيرفينت جنيف × شيريف تيراسبول - 7:45 مساءً

لاسك لينز × سان جيلواز - 7:45 مساءً

رين × بانثينايكوس - 7:45 مساءً

ريال بيتيس × أريس ليماسول - 10 مساءً

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ايك اثينا × مارسيليا - 10 مساء

وست هام يونايتد × أوليمبياكوس - 10 مساء

هاكين × مولده - 10 مساء

فرايبورج × ياكا توبولا - 10 مساء

أتالانتا × شتورم جراتس - 10 مساء

جلاسكو رينجرز × سبارتا براج - 10 مساء

سبورتينج لشبونة × راكوف تشانستوخوفا - 10 مساء

 

ليفربول يصل فرنسا

ووصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي إلى فرنسا استعدادا لمواجهة تولوز في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على رأس بعثة ليفربول قبل اللقاء المرتقب أمام تولوز.

 

ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك 

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.

 

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