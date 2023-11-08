ليفربول يصل فرنسا قبل مواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

وصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي إلى فرنسا استعدادا لمواجهة تولوز في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على رأس بعثة ليفربول قبل اللقاء المرتقب أمام تولوز.

وتقام مباراة ليفربول ضد تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

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ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.