فوائد الصمغ العربي، يحارب السرطان ويقوي المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الصمغ العربى، الصمغ العربي من الأعشاب الشهيرة التى تشبه اللبان الدكر فى تكوينها، وهى لها مذاق مر، واشتهرت مؤخرا لأهميتها للصحة.

وفوائد الصمغ العربى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية ومؤخرا نال شهرة واسعة وكان يستخدم فى الطب القديم ويدخل فى صناعة بعض الأدوية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الصمغ العربى عبارة عن مادة صمغنية تفرزها شجرة السنط وهى تزرع فى المناطق الاستوائية وتوجد بكثرة فى السودان، والصمغ العربي له شكل صخرة ويشبه اللبان الدكر.

Advertisements

فوائد الصمغ العربي، فيتو

فوائد الصمغ العربى

وأضافت منى، أن الصمغ العربي له أهمية كبيرة للصحة فهو يطرد السموم من الجسم ويعالج الالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومن فوائد الصمغ العربى:-

يساعد فى الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

يقضى على الإمساك لأنه يحتوى على الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

يقلل من حدوث الأورام الخبيثة والحميدة في القولون والأمعاء

الألياف الموجودة به تساهم في السيطرة على الوزن، حيث إنها تزيد من الإحساس بالشبع، وكذلك تعمل على الإسراع من تفريغ المعدة.

يساعد فى علاج أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخات وآلام البطن والإمساك والإسهال.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

له مؤشر جلايسيمي منخفض، والذي من شأنه أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، وبالتالي يحسن بشكل كبير حساسية الجسم للأنسولين، ويقاوم عملية مقاومة الإنسولين، والتي تعد أحد أهم أسباب السمنة في الفترة الأخيرة.

يسيطر على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبذلك تسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

يستخدم الصمغ العربي في صورة مكملات غذائية بجرعات معينة، يصفها الطبيب المختص، وهناك من يستخدم الصمغ العربي مع الماء وفي الطبخ.

فئات ممنوعة من تناول الصمغ العربي

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد الصمغ العربى إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناول الصمغ العربى، منهم مرضى الحساسية وذلك لأن الجهاز المناعي يظهر رد فعل تحسسي تجاه الصمغ العربي، عند تناوله ما يؤثر بالسلب على مرضى الربو والحساسية بشكل عام، ومرضى السكري ايضا، لما للصمغ العربي من تأثير هام جدا في خفض مستويات السكر في الدم، وفي حين أن هؤلاء الأشخاص يتناولون الأدوية بانتظام مع الصمغ العربي، يؤدي ذلك إلى خفض مستويات السكر أكثر من اللازم، ما يعرضهم للكثير من المخاطر، وكذلك المرضى قبل العمليات الجراحية.