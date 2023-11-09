عمرو الحديدي: الأهلي قدم مباراة قوية أمام سيراميكا والشناوي نجم اللقاء

الأهلي، أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، وتعامل أيمن الرمادي بفكر معين خلال اللقاء حتى حدث طرد رجب نبيل، مشيرا إلى أن هناك عصبية زائدة في التعامل مع جون ايبوكا من مدافعي الأحمر.

تألق خاص من الشناوي

وقال الحديدي عبر بوكس تو بوكس: "محمد الشناوي تألق في أكثر من فرصة خلال المباراة، وسيراميكا تراجع بعد هدف أحمد قندوسي، وقام مارسيل كولر بتنشيط الجانب الهجومي سريعًا من أجل تحقيق الفوز".

Advertisements

وأضاف: "كولر بدأ المباراة بشكل جيد، واستنفذ المخزون البدني لـ سيراميكا، وهناك لاعبين سقطت كثيرا على الأرض".

تراجع مستوى مروان عطية

وأكمل: "لا أعرف سر تراجع مروان عطية، وتغيير اللاعب بين الشوطين كان قرار موفق، خصوصا في ظل كثرة الأخطاء للاعب خلال الشوط الأول، وكاد جون ايبوكا أن يسجل هدفًا من خطأ اللاعب".

وأشار إلى أن كريم فؤاد تألق بشكل ملحوظ بعدما شارك في الشوط الثاني، كما لعب في مكانه الطبيعي لأول مرة منذ فترة طويلة، وتفوق في الوقت الذي لعب فيه.

وأوضح أن أحمد قندوسي سوف يتطور مستواه بشكل ملحوظ في الإعارة مع سيراميكا، ويجب استمراره لنهاية الموسم، من أجل عودته مستقبلا للنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022 - 2023.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري يوم 13 مارس موعدا مبدئيا لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ولكن سيتم التأكيد على الموعد النهائي للمباراة خلال الساعات القادمة.

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأصلي، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، سجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.