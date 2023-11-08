موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كأس مصر، ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022 - 2023.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

أما الأهلي فقد سبق له التأهل للمباراة النهائية بعدما تأهل على حساب إنبي.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

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وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري يوم 13 مارس موعدا مبدئيا لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ولكن سيتم التأكيد على الموعد النهائي للمباراة خلال الساعات القادمة.

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأصلي، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، سجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، فيتو

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

بدأت المباراة بضغط عالٍ من بيراميدز الذي استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 10 كاد الزمالك أن يتعادل عن طريق كرة حرة مباشرة سددها زيزو في عارضة أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 19 أضاع مصطفى فتحي هدفا محققا بعد ما سدد الكرة خارج مرمى عواد الخالي.

وفي الدقيقة 20 كاد الزمالك أن يسجل هدف التعادل عن طريق يوسف أوباما ولكن رأسيته أتت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 21 انفرد مصطفى فتحي بمرمى عواد بعد مروره من حسام عبد المجيد ودونجا ولكن صوبها بجانب القائم الأيسر لـ عواد.

وفي الدقيقة 26 سدد زيزو كرة بقدمه اليمنى كادت أن تسفر عن هدف التعادل ولكن جاءت بجانب القائم.

وواصل الزمالك محاولاته لإحراز هدف التعادل بتصويبة جديدة من زيزو ولكن علت عارضة مرمى بيراميدز.

وأجرى معتمد جمال أول تبديل للزمالك بنزول محمد عبد الشافي بديلا لـ محمود علاء.

وقام باتشيكو بإخراج وليد الكرتي في الدقيقة 60 وحل أحمد توفيق بديلا له.

وفي الدقيقة 62 قام الحكم أحمد الغندور، بطرد باتشيكو مدرب بيراميدز بسبب الاعتراض المتكرر.

وفي الدقيقة 69 كاد محمد حمدي أن يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز عن طريقة تصويبة قوية بقدمه اليمنى ولكن جاءت بجانب قائم عواد الأيمن.

وأجرى معتمد جمال تبديلين بنزول ناصر منسي خروج شيكابالا، ونزول محمد أشرف روقه خروج عمرو السيسي وذلك في الدقيقة 70.

وتعرض أحمد توفيق للطرد في الدقيقة 78 بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في 30 دقيقة.

، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وسجل سامسون أكينيولا هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول

وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد أعلن عن التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.