الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تحذر من استفراد بن غفير بالمعتقلين والتنكيل بهم

الخارجية الفلسطينية،
الخارجية الفلسطينية، فيتو

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان يوم الأربعاء انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين


وقالت الوزارة إن انتهاكات إسرائيل وإدارة المعتقلات وجرائمهم بحق المعتقلين الفلسطينيين بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة.

وحذرت الوزارة من أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وجد في عقلية حكومته الانتقامية السائدة هذه الأيام مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.

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قمع المعتقلين داخل سجون الاحتلال


من جهتها، طلبت وزارة الخارجية من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.

كما زودت الوزارة سفاراتها بمحاور للحديث تُفصل جميع أشكال التعذيب اليومية التي تمارس بحق المعتقلين حتى يتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.
 

وكان قد بعث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خطابا عاجلا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رافائيل ماريانو جروسي، على إثر تهديد وزير اسرائيلي بقنبلة نووية.

 

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

 

وأكد المالكي أن ما قاله الوزير الإسرائيلي بأن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كان أحد الاحتمالات" متسق تماما مع الخطاب السائد في إسرائيل، ويشكل اعترافا رسميا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وأسلحة دمار شامل.


وشدد المالكي في رسالته على أن إسرائيل، قامت بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني، ورفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضت الخضوع لأي أنظمة مراقبة أو ضمانات، وهي الآن تعمل على تأجيج الصراع وتعميق احتلالها من خلال هذا التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

 

 التهديد باستخدام الأسلحة النووية

 

وفي هذا الصدد، ذكر المالكي بأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة واحدة هو تهديد لجميع البلدان، وبالتالي يتطلب اهتماما فوريا وعاجلا من وكالة الطاقة الذرية، والدول الأعضاء.


كما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، وكالة الطاقة الذرية وجميع الدول الأعضاء بإدانة التهديدات التي توجهها إسرائيل ومسؤوليها، واتخاذ جميع التدابير المتاحة تحت تصرفهم لتحييد هذا التهديد الواضح لحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.

 

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