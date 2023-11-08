الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو عبيدة يكشف المتسبب في عرقلة صفقة الإفراج عن الأسرى

أبو عبيدة الناطق
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، فيتو

أبو عبيدة، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "العدو يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".

 

أبو عبيدة يحدد شرط صفقة شاملة لتبادل الأسرى

وأضاف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال كلمته منذ قليل: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي".

 

أبو عبيدة يتهم إسرائيل بإفشال عملية الإفراج عن الأسرى

 

وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن العدو الإسرائيلي يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.
 

 

وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها استهدفت جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تجمع آليات في غزة.
 

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اشتباكات كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي

 

ووقعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور في شمال قطاع غزة.


وأكد  جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا) من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة.
 

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء الجولان وجنديان من لواء الفرسان بجروح خطيرة في المعركة في شمال القطاع مساء البارحة".

 

إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية
 

من جانب آخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".

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