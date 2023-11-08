وكيلة "هالاند" تثير الجدل في مدرجات الملكي

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية عن تواجد رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال اللاعب إيرلينج هالاند، في ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا بدوري أبطال أوروبا.

ويلاقي النادي الملكي نظيره سبورتينج براجا، على سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ريفيلو فإن رافاييلا، وكيلة أعمال هالاند تتواجد في ملعب سانتياجو برنابيو، لسبب غير معلوم وهو الأمر الذي يعد مثيرًا للجدل والتساؤلات.

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ويبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند عاد من جديد ليدخل حسابات الفريق الملكي، بعد صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وانتقل إيرلينج هالاند لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف 2022، قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وتقدم نادي ريال مدريد على نظيره سبورتينج براجا ، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

سجل هدف ريال مدريد في شباك سبورتينج براجا اللاعب إبراهيم دياز بالدقيقة 27.

ويتواجد ريال مدريد وبراجا ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم معهما نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

تشكيل ريال مدريد أمام براجا

حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا

خط الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلان ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - إبراهيم دياز

مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بعد الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، والفوز على براجا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة.

بينما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز على يونيون برلين بنتيجة 3-2، ثم الخسارة أمام النادي الملكي 2-1.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.