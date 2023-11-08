ريال مدريد يتقدم على سبورتينج براجا بهدف إبراهيم دياز في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم نادي ريال مدريد على نظيره سبورتينج براجا ، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أهداف مباراة ريال مدريد سبورتينج براجا

سجل هدف ريال مدريد في شباك سبورتينج براجا اللاعب إبراهيم دياز بالدقيقة 27.

ويتواجد ريال مدريد وبراجا ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم معهما نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

تشكيل ريال مدريد أمام براجا

حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا

خط الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلان ميندي

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خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - إبراهيم دياز

مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بعد الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، والفوز على براجا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة.

بينما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز على يونيون برلين بنتيجة 3-2، ثم الخسارة أمام النادي الملكي 2-1.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

إشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال على أيندهوفن 4-0

فوز نابولي على سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد على يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج على بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد على سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج على يونج بويز 3-1

فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو على شاختار 3-1