أسباب مرارة الفم وكيفية علاجها بالمنزل

يشعر الشخص بطعم مرير في الفم بعد تناول بعض الأطعمة وقد يكون شرب الكثير من الماء والعناية بالفم قد يساعد في التخلص منه، ولكن وجود طعم مرير في الفم يمكن أن يحدث أيضًا مع بعض الحالات الصحية.

ومن المتوقع أن يشعر الشخص بطعم مرير في الفم أثناء تناول شيء مرير، مثل القهوة السوداء.

ووجود طعم مرير مزمن في الفم، بغض النظر عما تأكله أو تشربه يمكن أن يشير إلى إحدى الحالات الصحية العديدة.

المرارة بالفم، فيتو

أعراض طعم المرارة بالفم

قد يكون طعم المرارة بالفم أحد العلامات التي تشير إلى وجود طعم مرير مزمن بسبب حالة صحية يجب الإنتباه إليها.

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الشعور بطعم غريب طوال اليوم

إذا بدأ المريض في ملاحظة طعمًا غريبًا في الفم يستمر طوال اليوم، بغض النظر عما يأكله فقد يستوجب هذا زيارة إلى طبيب أسنان او العام، وقد يكون الطعم المر مالح او معدني.

الطعم المر يشتت الانتباه

إذا أصبحت المرارة في الفم مشتتة للانتباه، فهذه علامة أخرى على أن الطعم غير طبيعي، وقد يشتت الانتباه الطعم القوي والمرير أثناء القيام بالمهام اليومية، وقد يطغي أيضًا على مذاق الطعام أثناء تناوله.

يبقى الطعم المر بعد تنظيف الأسنان

واحدة من أكبر العلامات التي تشير إلى أن الطعم المر في الفم هو حالة مزمنة هي أن الطعم يستمر بعد تنظيف الأسنان.

وفي بعض الأحيان قد يشعر الشخص بطعم معدني أو مرير في فمك بعد تناول أو شرب شيء ما ومع ذلك، إذا لم يختفي الطعم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أساسية.

أسباب مرارة الفم

إن وجود طعم مرير في الفم لا يمثل في كثير من الأحيان مشكلة خطيرة، ولكنه يمكن أن يتداخل مع الحياة اليومية ويؤثر على النظام الغذائي.

متلازمة الفم الحارق

كما يوحي الاسم، تسبب متلازمة الفم الحارق إحساسًا بالحرقان أو الحرق في الفم والذي يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض في جزء واحد من الفم أو في جميع أنحاء الفم، وينتج أيضًا شعور بجفاف الفم وطعم مرير أو معدني.

وتحدث متلازمة الفم الحارق عند النساء والرجال، خاصة أولئك الذين يمرون بمرحلة انقطاع الطمث وما بعدها، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

في بعض الأحيان، حرقان الفم ليس له سبب محدد، يشتبه الأطباء في أنه قد يكون بسبب تلف الأعصاب في الفم وقد يكون مرتبطًا أيضًا بحالات أو علاجات أساسية لحالات معينة، مثل داء السكري وعلاج السرطان والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث.

الحمل

يؤدي هرمون الاستروجين الذي يتقلب خلال فترة الحمل إلى تغيير براعم التذوق، حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن وجود طعم مرير أو معدني في أفواههم أثناء الحمل وعادةً ما يتم حل هذه المشكلة في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.

فم جاف

يمكن أن يحدث الشعور بجفاف الفم بسبب انخفاض إنتاج اللعاب أو تغير في تركيبة اللعاب، يمكن أن يحدث الانخفاض لعدد من الأسباب، بما في ذلك:

شيخوخة

بعض الأدوية

أحد أمراض المناعة الذاتية، مثل متلازمة سجوجرن، والتي تسبب جفافًا مفرطًا في الفم والعينين

التدخين

بدون إنتاج اللعاب بشكل مناسب، يمكن أن يتغير الطعم، وقد يكون مذاق الأشياء أكثر مرارة بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نقص اللعاب إلى صعوبة البلع أو التحدث وقد يلاحظ الأشخاص المصابون بهذه الحالة المزيد من التجاويف والتهابات اللثة.

ارتجاع المريء

يحدث الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم ارتجاع المريء، عندما تضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية وتسمح للطعام وحمض المعدة بالانتقال من المعدة إلى الأعلى إلى المريء والفم.

العضلة العاصرة السفلية للمريء هي عضلة موجودة في الجزء السفلي من المريء، وهي الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، ونظرًا لأن هذا الطعام يحتوي على حمض وإنزيمات هضمية فقد يؤدي إلى طعم مرير في فمك.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

حرقان في الصدر بعد ساعات قليلة من تناول الوجبة

مشاكل في البلع

السعال الجاف المزمن

المرارة بالفم، فيتو

علاج المرارة بالفم في المنزل

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف وحتى منع الطعم المر في الفم:

شرب الكثير من السوائل، ومضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في زيادة إنتاج اللعاب.

ممارسة نظافة الأسنان الجيدة، استخدم الفرشاة بلطف لمدة دقيقتين مرتين في اليوم، واستخدم خيط الأسنان يوميًا, زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لإجراء الفحوصات.

تقليل من فرص الاصابة بارتجاع المرئ عن طريق الحفاظ على وزن معتدل، وتجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية، وعدم تدخين منتجات التبغ، والحد من الكحول، وتناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من الوجبات الكبيرة.