الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رغم الأزمة الأخيرة، أعمال فنية جديدة لـ بيومي فؤاد في طريقها للجمهور

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

مازال الفنان بيومي فؤاد، حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي  وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض، التي أثارت جدلال كبيرا، خاصة بعد انتقاده لزميله محمد سلام بسبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي”.

أعمال بيومي فؤاد الجديدة 

وبرغم الأزمة التي تواجه بيومي فؤاد خلال الفترة الحالية، بسبب تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض إلا أنه يستعد لأعمال فنية جديدة بالسينما والمسرح.

أحمد السبكي وبيومي فؤاد، فيتو 

التعاون مع أحمد السبكي 

وكشف المنتج أحمد السبكي عن مصير الأعمال التي تعاقد عليها مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر التجهيز لها خلال الفترة المقبلة. 

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وأكد المنتج السينمائي أحمد السبكي، أنه يستعد لتحضير فيلم سينمائي جديد بالتعاون مع بيومي فؤاد قريبا.

وقال أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا داخل فيلم مع بيومي فؤاد بعد ما يرجع من السعودية وهيكون اسمه عمو عزيز”.

مسرحيتين جديدتين في موسم الرياض

وعقب الانتهاء من عرض المسرحية الكوميدية الغنائية “زواج اصطناعى” يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة فى مسرحيتين جديدتين في موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه.

ويبدأ عرض الليالي الأولى من المسرحيتين خلال الأسابيع المقبلة.. وستكون الأولى مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" مع الفنان أكرم حسني، والثانية مسرحية "مثلث برهومة" رفقة الفنان أشرف عبد الباقي.

بيومي فؤاد

وتعرض الفنان بيومي فؤاد  مؤخرا، لهجوم حاد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع علي السوشيال ميديا ظهر فيه وهو ينتقد محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض قائلا:" من حقك انك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك تغلط في فنك"، الأمر الذي جعل “بيومي” في مرمي الانتقادات.
ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا. 

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد 

 

وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة". 

بيومي فؤاد، فيتو 

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

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