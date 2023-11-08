الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد زلة اللسان عن الحرب، رئيس وزراء كندا يطالب بهدنة إنسانية في غزة

رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، فيتو

طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، بهدنة إنسانية للحرب في قطاع غزة، بهدف السماح بإطلاق سراح جميع الأسرى.

رئيس الوزراء الكندي يطالب بهدنة إنسانية فى غزة

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو قوله: إن الهدنة الإنسانية لحرب غزة، ستسمح بإطلاق سراح جميع الأسرى من القطاع وعودتهم.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقع في "مأزق"، بسبب زلة لسان حول الحرب في غزة، خلال حديث مع وسائل الإعلام قبل أيام.

 

وخلال مخاطبة رئيس الوزراء الكندي وسائل الإعلام خارج سفارة كندا في أمريكا، بعد قمة "الشراكة الأمريكية من أجل الازدهار الاقتصادي" الافتتاحية في واشنطن.

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جاستن ترودو يقع فى زلة لسان عن حرب عزة

وخلال تطرقه إلى الحرب في غزة، كاد ترودو أن يطالب بوقف إطلاق النار، عن طريق الخطأ، ولكنه تذكر موقف بلاده والموقف الأمريكى، الرافض لوقف إطلاق النار، وإيقاف القصف الإسرائيلي، فتراجع عن كلامه متلعثما.

 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، بعبور 12 سيارة إسعاف كويتية غزة من معبر رفح، إهداء من الكويت إلى سكان القطاع، فى ظل تردي الأوضاع الإنسانية على خلفية العدوان الإسرائيلي.

كندا تعلن إجلاء 59 من رعاياها

كشفت وزارة الخارجية الكندية فى وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء 59 من المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، أمس الثلاثاء، وهو عدد أقل مما كان متوقعًا في البداية.

وقالت كندا إن إسرائيل أبلغتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 400 من المواطنين الكنديين والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم المؤهلين سيتمكنون من مغادرة غزة في الأيام المقبلة.

 

وتم إغلاق معبر رفح يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري وأعيد فتحه في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين.

 

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في وقت سابق أمس إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

 

وأضاف للصحفيين: "هم الآن آمنون وبخير في مصر ونحن سعداء للغاية".

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