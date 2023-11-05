السيسي يؤكد لرئيس وزراء كندا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء المعاناة الإنسانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "جاستن ترودو" رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، مبرزًا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي الذي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية.

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وقد اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين.



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