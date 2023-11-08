ما حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة شهرها الثاني؟

تدخل حرب غزة شهرها الثاني، ولازالت الأوضاع على الأرض كما هي، حصار خانق من الاحتلال الاسرائيلي واستهداف المدنيين والبنية التحتية للقطاع، وصمود غير مسبوق للمقاومة وتكبيل الاحتلال خسائر فادحة في المعدات والأرواح وإفساد خططه في الإنهاء السريع للقتال بالقضاء على حكم حركة حماس ومعها المقاومة في غزة.

حرب غزة تفاجئ الاحتلال الاسرائيلي بإمكانيات المقاومة

تقول نداء قسيسية، الباحثة في قسم الدراسات الإسرائيلية بجامعة القدس، أن الحرب التي يشعلها الاحتلال الاسرائيلي ولا يرغب في الابتعاد عنها تنطوي على خسائر كبيرة ولحظات صعبة وجهد حربي ومادي غير مسبوقة.

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ولفتت الباحثة إلى وجود عدد من التحديات الصعبة تواجه الآن جيش الاحتلال الاسرائيلي في الشهر الثاني للحرب، مؤكدة أن أخطر التحديات التي تواجه الجيش الصهيوني هو مواجهة قتال داخل غزة لم يعرفوه من قبل، كما لا يشبه اي تحد واجهه الامريكيون من قبل أيضا.

وأوضحت أن غزة مدينة أصبحت محصنة على مستوى لم يكن موجودا من قبل، كما أن المقاومة أصبحت تملك مجموعات قتالية متنوعة، وأي خطة من الاحتلال الاسرائيلي للقضاء عليها قد تستغرق أشهر طويلة.

واختتمت: ما زالت المقاومة في غزة تقاتل ونظام التحكم الخاص بها يعمل بقوة ونشاط، مما يجعل الاهداف التي وضعتها القيادة العسكرية والسياسية الاسرائيلية من هذه الحرب صعبة التحقيق.

نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديا إسرائيليا داخل مدرعة

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة، في الأيام الأولى للاشتباكات مع كتائب القسام.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها عن الجيش أن التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع من نوع "ميتادور" وأدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة.

وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت صورة تجمع جنودا من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبتهم المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة، وأظهرت الصورة التي كتب عليها: "الصورة الأخيرة" الجنود بلباسهم وعتادهم العسكري.

يذكر ان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت أنها نجحت في عملية مشتركة مع كتائب القسام في استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.