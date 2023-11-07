أبو عبيدة يصدر بيانا جديدا عن حصاد يوم من القتال ضد قوات الاحتلال

أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في بيان جديد اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية دمرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة.

أبو عبيدة يعلن تدمير 15 آلية عسكرية

وتابع أبو عبيدة، في البيان الصادر عن كتائب القسام: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون”.

وأضاف أبو عبيدة، أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بعشرات قذائف الهاون.

كما أكد أنهم خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال.

قصف تل أبيب بوابل من الصواريخ

تداول وسائل إعلام فلسطينية مشاهد ترصد قصف تل أبيب بصواريخ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مساء اليوم الثلاثاء بالتزامن مع خطاب وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت.

وزير دفاع الاحتلال يطالب سكان غزة بالذهاب الي جنوب القطاع

وطالب يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، جميع سكان غزة الذهاب إلى جنوب القطاع، زاعما أن جيش الاحتلال يواصل تطويق غزة وقواته باتت في قلب مدينة غزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن يكون من أجل المخطوفين أولا، ونحن حاليا نحارب في غزة بقوة وقواتنا موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية”.



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#عاجل: وصول صواريخ القسام إلى "تل أبيب" وضواحيها بالتزامن مع خطاب غالنت pic.twitter.com/T7acNOavUM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023



وأضاف: لدينا آلاف المقاتلين من الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدى لأي مواجهة، ولا يمكن أن نوقف القتال إلا بعد تحقيق حتى الانتصار على حماس وإعادة المخطوفين من غزة.



ولفت الضغوط علينا ستزداد وستتطلب قرارات قيادية صعبة لكننا لن نوقف القتال في الحرب التي فرضت علينا.



وأكد: القضاء علي يحيى السنوار هو أحد أهدافنا في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس، ولكن السنوار هو المتسبب في الحرب وخراب غزة، ونحذر من خراب لبنان حال أقدم حسن نصر الله على نفس الخطوة.

مخطط إسرائيل لتعطيش قطاع غزة

من ناحية أخرى حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء من شح المياه داخل قطاع غزة وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

قصف الاحتلال لخزانات المياه بالصواريخ

ولفتت الحركة خلال بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصًا عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.



ودعت الحركة خلال البيان الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحيتها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك بعض التقدم في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

