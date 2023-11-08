الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري المصري (صور)

مباراة الأهلي وسيراميكا
مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، تقدم النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 
مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا 

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33.

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا 

وبدأ نادي سيراميكا كليوباترا المباراة بقوة وهدد مرمى الشناوي عن طريق تصويبة قوية من محمود زلاكة في الدقيقة 4 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

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وفي الدقيقة 7 كاد القندوسي أن يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا عن طريق رأسية قوية ولكن واصل الشناوي تألقه وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 10 هدد إمام عاشور مرمى سيراميكا بتصويبة قوية ولكن تصدى لها محمد بسام.

وبعد مرور أول 15 دقيقة هدأت المباراة قليلا، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة ولكن دون هجمات خطيرة.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33.

وبعد تسجيل الأهلي الهدف الأول سيطر سيراميكا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

تشكيل سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

الأهلي يسعى إلى الفوز على سيراميكا للاقتراب من الصدارة

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يتصدره فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر دخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهم وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى حكم الساحة عبد العزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد. 

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 
مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيتو 

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر. 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

 

 

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