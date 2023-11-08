الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة كيلو حشيش لترويجه على عملائه في المعصرة

حبس عاطل، فيتو
حبس عاطل، فيتو

 قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش بقصد الاتجار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى  - هاتف محمـــول)، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة

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