الست تقوى جزارة في إمبابة، ظروف الحياة أجبرتها على المهنة الرجالي، وشهرتها ساقت إليها زبائن من كل أنحاء القاهرة الكبرى (فيديو)

في منزل صغير في منطقة إمبابة تعيش الست تقوى بصحبة أولادها الثلاثة بعد وفاة زوجها، في منزل بسيط، ينقصه الكثير من الأثاث، تساعد ابنها الأصغر في أداء واجباته المدرسية في جو من المسئولية والاهتمام المفرط اعتادت أن تقدمه لكل أبنائها رغم انشغالها بالعمل، بعد وفاة الأب أصبحت تقوى أبًا وأمًا معًا، تساند أولادها وتعطيهم من العاطفة والحنان والدعم ما استطاعت.

أشهر جزارة فى مصر

الست تقوى، سيدة خمسينية، تعمل جزارة بأحد الشوارع في منطقة إمبابة منذ أكثر من ٣٠ سنة، حاصلة على شهادة تعليم فني، وعملت سكرتيرة قبل زواجها، ولكنها تركت تلك المهنة واتجهت للعمل بالجزارة مع والدتها، لمساعدة زوجها في الأمور المادية. والآن تعيش الست تقوى الحلواني مع أولادها الثلاثة في المنطقة ذاتها

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ظروف الحياة سبب وراء المهنة

وعند سؤالها عن سبب عملها بالمهنة تقول الست تقوى “ كنت بشتغل شغلا إداريا ولما اتجوزت جوزي قعدني فى البيت، فبقيت بساعد والدتي، وشوية شوية اتعلمت منها الكار وبقيت جزارة”

الشجاعة وعدم الخوف من نظرة الناس، نعمة حقيقية لأنها قادرة على تكوين شخصية محبة للتجربة والنجاح فى أي ظرف، بصوت يملؤه الرضا تستكمل تقوى حديثها " أنا مش ندمانة على شغلي الحمدلله أنا بفتخر بيه وغيري مش لاقين شغل كمان بيجيلي زبائن من مصر الجديدة وأحسن أماكن فى مصر".

عدوك ابن كارك

بمجرد وصولك منطقة إمبابة، لن يشغلك ضجيج السيارات والبائعة الجائلين وشدة الازدحام فحسب، بل هناك مشاجرات تنشأ بين الساعة والأخرى، ومزادات تنافسية يقوم بها البائعون لكسب الزبائن.

ومع ذلك تحاول الست تقوى أن تقدم لزبائنها خدمات مميزة تقول "بحاول أقدم للناس أفضل وأنضف حاجة ومحدش بياخد رزق حد".

عند سؤالها عن إذا كانت تتعرض لمضايقات قالت: أكيد بتعرض لمضايقات ومعاكسات فى الشارع من ستات ورجالة عدوك ابن كارك".

تستكمل الست تقوى حديثها وتقول " حلمي ابني البيت واشتري محل واطلع احج واجوز بناتي طبعا" وتتمنى من المجلس القومي للمرأة مساندتها ماديا فى افتتاح محل جزارة خاص بها.