الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

 أعلن الصليب الأحمر في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة مساعدات تابعة له.

 

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

 وفي السياق ذاته استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء يوم الاثنين   5 طائرات تحمل عدد من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

 

وأكد مصدر بالهلال الأحمر المصري في مطار العريش أن الطائرات التي وصلت من اليونان تحمل 5 أطنان مساعدات طبية و3 طائرات من إندونيسيا تحمل 50 طن مساعدات طبية وغذائية وطائرة من دولة الكويت تحمل 10 أطنان وطائرة من ليبيا تحمل 25 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصل إجمالي عدد الطائرات 89 طائرة.

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 وأوضح أنه تم إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.
 

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.
 

ولفت المحافظ إلى تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلى معبر رفح البري، لافتا إلى تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

 

وقال المحافظ إنه خلال الحرب على غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلى 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

 وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، علي أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الاحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.

 

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غزة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الصليب الأحمر جيش الاحتلال سيناء

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