القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بالمعصرة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى - هاتف محمـــول)، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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