الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ4 محافظات

ضبط 5 عناصر اجرامية
ضبط 5 عناصر اجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات والاسلحة

 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الأقصر – المنوفية– أسوان - الإسماعيلية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

 

و أسفرت تلك الجهود عن  ضبط (شخصين-  لهما معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ). 

وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية..  وبحوزته (2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).
 

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و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.. وبحوزته ( كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – عدد من أقراص التامول  المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة – 2 سلاح أبيض).
 

و ضبط ( عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" ) بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، البانجو").
 

و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامىو   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

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