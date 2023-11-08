ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الأقصر – المنوفية– أسوان - الإسماعيلية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

و أسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ).



وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.. وبحوزته (2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).



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و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.. وبحوزته ( كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – عدد من أقراص التامول المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة – 2 سلاح أبيض).



و ضبط ( عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" ) بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، البانجو").



و بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامىو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



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