الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

ضبط 3 أشخاص للتنقيب
ضبط 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار،فيتو

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عامل رخام وعاطلين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار فى المنوفية.

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم. 
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف العقار  وضبط (عامل رخام "مستأجر المنزل"، وعاطلان )، وبحوزتهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى الحفر) كما عثر على (حفرة بالغرفة بقطر (متر × متر ونصف، وبعمق 10 أمتار). 
 

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 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

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