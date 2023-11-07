أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14 جنيهًا، سعر الكوسة من سعر 2.5 إلى 5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 2 إلى 3 جنيهات، جزر بدون عروش من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة من 25 إلى 30 جنيهًا، كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، خيار بلدي من 2 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، البامية من 28 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.