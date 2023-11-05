الأحد 05 نوفمبر 2023
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عقارات

تعرف على خطوات استلام شقق دار مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تكثف هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان من تحركاتها وجهودها لتسليم شقق دار مصر للحاجزين بالمشروع.

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:
أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة. 
1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ( بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30% ).
2. التوقيع على العقد.
4. سداد وديعة الصيانة ( 5 % من قيمة الوحدة ).
5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.
 

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ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.
2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.
4. مع قيام المواطن بسداد:
• سداد رسوم عداد المياه كارت ٣٤٨٨ جنيها.
• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).
• سداد رسوم الغاز ٢٠٠٠ جنيه ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة ).
• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة. 


5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.
 

ثالثا: التوجة للموقع 
لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.
رابعا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.
لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).
 

فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.

وأجرى المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسئولى الجهاز جولة تفقدية بالحيين الأول والثانى شرق 

وتفقد المحاور والطرق وكذا الحدائق موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

كما وجه رئيس الجهاز بتقليم أفرع الأشجار المتعارضة مع ممرات المشاة داخل الحدائق، لتسهيل حركة السكان والمترددين بخلاف تلافى ملاحظات فورية تخص إصلاح محبس مياه، وضبط مناسيب بلاعات المطر. 

مؤكدًا استمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية اعتماد دفعة جديدة من المواطنين أصحاب الطلبات لتقنين أوضاع أراضيهم وذلك لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من 6 نوفمبر الجاري.

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التعمير والاسكان المجتمعات العمرانية تسليم شقق دار مصر بنك التعمير والإسكان

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