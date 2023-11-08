الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

النفط يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

أسعار النفط، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف في شأن الطلب العالمي على الخام.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.01 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 35 سنتًا إلى 77.02 دولار للبرميل. 

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وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو في التعاملات الآسيوية المبكرة.


قالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

 

إنتاج النفط الخام 

وتؤجل إدارة معلومات الطاقة الأميركية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية حتى الأسبوع الذي يبدأ في 13 نوفمبر.


وقالت الإدارة أمس إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيرتفع هذا العام أقل قليلًا مما كان متوقعًا في السابق بينما سينخفض الطلب.


وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حاليًّا أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميًّا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًّا.


كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب، وزادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.


ومما زاد الضغط على أسعار النفط التعافي المتواضع للدولار من أدنى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

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