انخفاض أسعار البترول عالميا والصين تدخل على الخط

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أثارت البيانات التجارية المخيبة للآمال الصادرة عن الصين المخاوف بشأن قلة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت الصادرات الصينية أكثر من المتوقع في أكتوبر وسط تدهور الطلب الخارجي، في حين أدى الارتفاع غير المتوقع في الواردات إلى تقلص الفائض التجاري الصيني إلى أسوأ مستوى له منذ 17 شهرًا.



وأشار الخبراء إلى أن هذا الضعف المطول في الصادرات يمكن أن يعوق النمو في البلاد في المستقبل، وبالتالي يؤثر على الطلب على النفط.



انخفاض تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي

وفي شرق الولايات المتحدة، انخفض تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.1% عند 79.94 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد برنت بنسبة 1.1% ليصل إلى 84.25 دولارًا للبرميل.



وتكبد كلا العقدين خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن الحرب بين الكيان الاسرائيلي وحماس لن تؤدي إلى تعطيل الإمدادات في هذه المنطقة الغنية بالنفط.

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