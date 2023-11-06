بسبب الأحداث في غزة، ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين، منتعشة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع تفاؤل المتداولين باحتمال انخفاض الإمدادات، مع مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط.

وأكد الموردون الرئيسيون، المملكة العربية السعودية وروسيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع أنهم سيحافظون على تخفيضاتهم المستمرة في الإمدادات حتى نهاية العام، مما يبشر بتضييق أسواق النفط.

وقد، ارتفع تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8% عند 81.11 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 0.7% ليصل إلى 85.44 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين نحو 6% الأسبوع الماضي مع تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية، مع فشل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على حماس.

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