ارتفاع أسعار النفط عالميا، والمرشد الإيراني يطالب بوقف الصادرات لإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، اليوم الخميس، لتنهي خسائر على مدى ثلاثة أيام مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أي 1.51 بالمئة، إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار، أي 1.65 بالمئة، إلى 81.77 دولار للبرميل.

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وذكرت وسائل إعلام عالمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالب بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.