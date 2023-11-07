أخبار الرياضة اليوم: آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق.. الزمالك يعلن رفع الحجز على أرصدته.. وقائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

كشف مصدر مقرب من العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خلال تواجده في مقر القلعة الحمراء.

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

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وكشف مصدر مقرب من نائب رئيس النادي الأهلي، أن العامري فاروق أجرى العملية الجراحية الأولى لإيقاف النزيف على المخ، قبل أن يدخل إلى جراحة ثانية بسبب مشكلة في شريان، حيث أكد المصدر أن حالته مازالت حرجة.

وكان خالد العامرى، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء

وكتب خالد العامرى تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعو لأخى العامرى فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها غدا الأربعاء.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب، بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ووجه مجلس إدارة الزمالك شكره إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

وأكد مجلس الزمالك علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي، لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.

حقق فريق شاختار الأوكراني فوزا هاما على ضيفه برشلونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 41، أحرز دانيلو سيكان لاعب شاختار هدف فريقه الأول، بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الفريق الأوكراني لتصل إلى جيورجي جوتشوليشفيلي الذي أرسل كرة عرضية من جهة اليمين قابلها دانيلو سيكان برأسية سكنت أقصى يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شاختار بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو برشلونة بقوة بهدف إحراز هدف تعديل النتيجة، إلا أنهم أهدروا أكثر من فرصة وسط دفاعات قوية من الفريق الأوكراني.

وفي الدقيقة 87، وعلى عكس سيطرة برشلونة نجح فريق شاختار في إحراز الهدف الثاني عن طريق نيورتون إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفري شاختار بهدف نظيف.

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة واستعدادات المنتخب الأول الذي يخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والمنتخب الأوليمبي المشارك في أوليمبياد باريس 2024.

في بداية اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لكافة التفاصيل الخاصة بخطة الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم والمتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية واستعدادات الأجهزة الفنية والإدارية وما يتعلق بالأمور التنظيمية في البطولات والمعسكرات القادمة وخاصة ما يتعلق باستعدادات المنتخب الوطني الأول لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم افريقيا 2023 واستعدادات المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

خلال اللقاء، شدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التى تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالبًا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026 والظهور بالشكل الذى يليق بكرة القدم المصرية وكذلك تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على صورة تيسير كافة المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأوليمبي تهيئة لمشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة (38-20) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النادي الأهلي بنتيجة (16-12).

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم كل من النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

ويخوض الأهلي مباراته الثانية في دور المجموعات يوم الخميس المقبل أمام برشلونة الإسباني.