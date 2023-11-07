مجلس الزمالك يدعو مرشحي انتخابات النادي السابقين لاجتماع مهم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر الجاري، في إطار تأكيد المجلس إنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك، ومن أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك احترامه لكافة الأطراف ودعوتهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

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أدى أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فى الجيم اليوم بعد قرار مجلس الإدارة بإيقافهم.

وغادر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مقر النادي، بعد الانتهاء من التحقيق بشأن واقعة خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية بنادي الزمالك برفع نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لاتخاذ قراره.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق، على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

أحمد فتوح

يدرس أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع وكيل أعماله تقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدي النادي.

ويخطط اللاعب لفسخ تعاقده مع الزمالك بعد إعلان النادي عرضه للبيع وعدم تجديد تعاقده مع الزمالك.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة فريق بيراميدز في كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب المران استعدادا للقاء بيراميدز.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصحيح بعض الأخطاء الفنية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك بدون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز:

معتمد جمال

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع.

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995.

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007، وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا:

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.