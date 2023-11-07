الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي (صور)

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

اختتم فريق سيراميكا تدريباته مساء اليوم بخوض مرانه الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا صور التدريبات وعلقوا عليها: "جاهزون لمواجهة الأهلي".

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا
 

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا
 

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 

تجهيز أحمد ياسر ريان


وغاب أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا خلال مباراة بيراميدز بعد شكواه من آلام فى الركبة لذا فضل أيمن الرمادى استبعاده من المواجهة ليكون جاهزا للمباريات المقبلة.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 

وشارك أحمد ياسر ريان في تدريبات سيراميكا ليعلن جاهزيته للدخول في قائمة سيراميكا لمواجهة الأهلى يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 


كما شارك ثنائى فريق سيراميكا رجب نبيل وأحمد هانى بشكل طبيعى فى تدريبات الفريق بعدما تعرضا للإصابة فى مباراة بيراميدز الماضية والتى انتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين ولم يستطيعا إكمال المباراة.

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 



وخضع الثنائى لفحص طبى قبل المشاركة فى التدريب الرئيسى لفريق سيراميكا ويعلنان جاهزيتهما لتدعيم قائمة سيراميكا أمام الأهلى

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 



ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الجيدة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى بهدفين مقابل هدف والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.
 

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي، فيتو 

سيراميكا يفوز على بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا ثمينا على بيراميدز بهدفين دون رد بالجولة السادسة بالدوري الممتاز.

وسجل الجزائرى أحمد القندوسي الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 21 وأضاف محمد شكرى الهدف الثاني لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ترتيب سيراميكا كليوباترا بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مواجهات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

 

6 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا
 

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

 

 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

 

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