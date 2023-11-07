دوري أبطال أوروبا، شاختار يهزم برشلونة ويشعل الصراع في المجموعة الثامنة

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق شاختار الأوكراني فوزا هاما على ضيفه برشلونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي برشلونة وتعددت محاولات الاختراق والكرات العرضية، دون خطورة حقيقية على المرمى.

بعدها دخل لاعبو شاختار في المباراة، وهددوا مرمى برشلونة ، وكان أخطرها في الدقيقة 15 بتسديدة من ميكولا ماتفيينكو أبعدها مارك تير شتيجن حارس البارسا بصعوبة.

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وفي الدقيقة 41، أحرز دانيلو سيكان لاعب شاختار هدف فريقه الأول، بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الفريق الأوكراني لتصل إلى جيورجي جوتشوليشفيلي الذي أرسل كرة عرضية من جهة اليمين قابلها دانيلو سيكان برأسية سكنت أقصى يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شاختار بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو برشلونة بقوة بهدف إحراز هدف تعديل النتيجة، إلا أنهم أهدروا أكثر من فرصة وسط دفاعات قوية من الفريق الأوكراني.

وفي الدقيقة 87، وعلى عكس سيطرة برشلونة نجح فريق شاختار في إحراز الهدف الثاني عن طريق نيورتون إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفري شاختار بهدف نظيف.

ترتيب برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يتجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما اشتعل الصراع على المركز الثاني بعدما ارتفع رصيد شاختار إلى 6 نقاط بالتساوي مع بورتو وللأخير مباراة ضمن نفس الجولة ضد رويال أنتويرب.

تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق الكتالوني أمام شاختار والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - اراوخو - كريستيسن - ألونسو

خط الوسط: غوندوغان - روميو- جافي

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي - رافينها - توريس

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال على أيندهوفن 4-0

فوز نابولي على سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد على يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج على بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد على سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج على يونج بويز 3-1

فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو على شاختار 3-1