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رياضة

الزمالك يعلن في بيان رسمي رفع الحجز عن حسابات النادي

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب، بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ووجه مجلس إدارة الزمالك شكره إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور  فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

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و يؤكد المجلس علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي، لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.

كما توجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر إلى ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.

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ادارة النادي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي ادي الزمالك أحمد فؤاد الوطن دكتور اشرف صبحي دكتور محمد معيط

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