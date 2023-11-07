أخبار مصر اليوم، توافق مصر والبوسنة والهرسك على وقف إطلاق النار بغزة، وتنبيه عاجل من التعليم بشأن استلام تابلت الصف الأول الثانوي

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

الصحة تستقبل 19 مصابًا من أهالي غزة اليوم



في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 19 مصابا.

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رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

وأوضح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استلام تابلت الصف الأول الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنبيها مهما وعاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة تحديث جهاز التابلت.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت في المنزل لاستقبال التطبيق الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده وأي تطبيق جديد يتم تنزيله على جهاز التابلت بشكل تدريجي، مؤكدة أنه يجب ترك التابلت متصلا بالإنترنت لاستقبال تنزيل التطبيقات الجديدة.

توافق مصر والبوسنة والهرسك على وقف إطلاق النار بغزة

تم تبادل وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وتم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الكهرباء تعلن 7 شروط يجب معرفتها قبل شراء سخانات الطاقة الشمسية

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن أبرز مميزات سخانات الطاقة الشمسية وذلك مع دخول فصل الشتاء.

وأكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن سخانات الطاقة الشمسية هي عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

و أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الشروط التي يجب مراعاتها قبل شراء السخان الشمسي وهي: من هــــنـــا

تنبيه مهم من وزارة التعليم للمديريات بالمحافظات بشأن غياب الطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما لجميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولًا بأول لطلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

كما نبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة "آي تي إ ITS"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مُريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والعميد أحمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، والمهندس/أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، وذلك فيما يتعلق بضبط العملية المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتحقيق عنصري الأمن والسلامة عبر رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

التموين تحدد نصيب الفرد من السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لضبط الأسعار بالأسواق، والتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار الأساسية للمستهلكين.

وأعلنت وزارة التموين عن ارتفاع عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إلى 48 صنفا.

وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

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