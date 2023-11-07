التموين تحدد نصيب الفرد من السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لضبط الأسعار بالأسواق، والتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار الأساسية للمستهلكين.

السلع بمبادرة تخفيض الأسعار

وأعلنت وزارة التموين عن ارتفاع عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إلى 48 صنفا.

وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

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وأشارت وزارة التموين إلى أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بعد قرار الوزارة بارتفاع عدد السلع الغذائية إلى 48 صنفاّ.

وجاءت قائمة أنواع السلع وأسعارها قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 _سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 الي 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 الي 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلًا من 52.5 جنيهاَ

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5 بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة900مىلي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهاَ.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه

18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

20 -عبور لاند جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا 36 جنيهًا

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا

32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيه

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا

46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.

نصيب الفرد من السلع

وأهابت وزارة التموين المواطنين بعدم التكالب على السلع وشراء احتياجاتهم فقط منها، حيث أن السلع متوافرة ويتم ضخ يوميًا كميات كبيرة منها بالمجمعات الاستهلاكية.

ويحصل المواطن على عدد 2 كيس من السكر، و2 كيس من الأرز في مبادرة تخفيض الأسعار، لتلبية احتياجات باقي المواطنين واستفادة أكبر عدد من المواطنين بالمبادرة.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بمبادرة تخفيض الأسعار،للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأثنى وزير التموين على الاتحاد العام للغرف التجارية واعضائه واتحاد الصناعات المصرية ايضًا وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الانتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان )، وفقًا لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعًا.