الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استلام تابلت الصف الأول الثانوي

تابلت الصف الاول
تابلت الصف الاول الثانوي، فيتو

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنبيها مهما وعاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة تحديث جهاز التابلت.

تابلت الصف الأول الثانوي 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت في المنزل لاستقبال التطبيق الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده وأي تطبيق جديد يتم تنزيله على جهاز التابلت بشكل تدريجي، مؤكدة أنه يجب ترك التابلت متصلا بالإنترنت لاستقبال تنزيل التطبيقات الجديدة.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد قيمة التأمين، ثم يُمنح الطالب الجهاز اللوحى بمشتملاته بعد عمل تحديث ودخوله على سيستم الوزارة والمحتوى الرقمى على الموقع الرسمى وبنك المعرفة وأيضا المنصات الرقمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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تابلت الصف الأول الثانوى الصف الاول الثانوي وزارة التربية والتعليم

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