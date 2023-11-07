الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تعلن 7 شروط يجب معرفتها قبل شراء سخانات الطاقة الشمسية

سخانات الطاقة الشمسية،
سخانات الطاقة الشمسية، فيتو

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن أبرز مميزات سخانات الطاقة الشمسية وذلك مع دخول فصل الشتاء.

وأكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن سخانات الطاقة الشمسية هي عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات استخدام سخانات الطاقة الشمسية

وأوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن أبرز مميزات السخانات الشمسية تتمثل في: 

1- الكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

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2ـ سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

 

شروط شراء السخانات الشمسية

كما أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الشروط التي يجب مراعاتها قبل شراء السخان الشمسي وهي د:

١- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لأسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء ).

٢- نوع السخان الشمسي (سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الانابيب المفرغة).

٣- صناعة السخان.

٤- مساحة المجمعات الشمسية

٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

٧- الضمان

خطة تخفيف الأحمال الجديدة علي شبكة الكهرباء

وكانت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات جديدة أمس الجمعة، بالعودة إلى نظام الساعة الواحدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد توافر إمداد الوقود والغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة للتشغيل.

وأضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تطبيق التعليمات الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بفصل الكهرباء لمدة 60 دقيقة فقط، وفقا لجداول تخفيف الأحمال التي تم إعلانها في وقت سابق من جانب مجلس الوزراء.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وأشارت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء غير مرتبطة بدخول فصل الشتاء والمعروف بانخفاض استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.

 

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