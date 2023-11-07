الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

توافق مصر والبوسنة والهرسك على وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تم تبادل وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وتم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

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وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "دينيس بيشيروفيتش" عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين، خاصةً في مجالات السياحة وزيادة معدلات التبادل التجاري، والتعاون الثقافي، وفي قطاعات التدريب وبناء القدرات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي دينيس بيشيروفيتش السيسي قطاع غزة

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