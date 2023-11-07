أخبار الاقتصاد اليوم: 20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب.. وانطلاق الأسبوع الكويتي الـ 14 بمصر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

مذكرة تفاهم بين الاتصالات ومحافظة القليوبية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أعلى القطاعات الإنتاجية نموا بنسبة تزيد على 16% وذلك خلال العام المالى 2022/2023، كما حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وأوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والتي يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور تشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والخدمات المجتمعية التنموية، والتدريب والتنمية البشرية؛ موضحا أنه فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية فإنه يتم مد شبكات الألياف الضوئية وتقديم الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة بالمحافظة، كما تم زيادة عد أبراج المحمول بالمحافظة خلال العام الماضى بنسبة تزيد على 10% من خلال إنشاء 120 برجا محمولا، كذلك تم تطوير أكثر من 75% من مكاتب البريد بالمحافظة البالغ عددها نحو 200 مكتب بريد.

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وأضاف د. عمرو طلعت أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات فى إطار محور الخدمات المجتمعية التنموية منها مبادرة قدوة تك، وحياة كريمة رقمية؛ مشيرا إلى أن التعاون فى مجال التدريب يشمل العديد من المشروعات منها برامج التدريب المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب من أبناء المحافظة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها، وإنشاء مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة؛ كما التحق أكثر من 1200 طالب من أبناء المحافظة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، وأكثر من 30 طالبا فى مبادرة بناة مصر الرقمية.

وعقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ فى ديوان عام محافظة القليوبية؛ لمناقشة أبرز ما تم إنجازه فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وخطط التعاون المستقبلية بين الجانبين فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتطوير المؤسسى الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وحضر الاجتماع د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ونواب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية فى كل من الوزارة والمحافظة والشركة المصرية للاتصالات.

وشهد د. عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القليوبية للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصاديًا بما يوفر حياة كريمة لهم.



وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ود. إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر بحضور وزراء الصناعة والعمل والمالية



انطلقت منذ قليل، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 فى مصر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأحد فنادق القاهرة، بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حسن شحاته وزير العمل، وسها الجندي وزيرة الهجرة، والفنان هاني رمزي، والإعلامية هالة سرحان.

ويأتي الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر، أحمد إسماعيل بهبهاني، ان العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

وقال «بهبهاني» إن انعقاد الأسبوع الكويتي بمصر في دورته 14 والذي يشكل تظاهرة اقتصادية واعلامية كبيرة، يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص دولة الكويت علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت والبورصة الخليجية وفى الكويت مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات.

ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسي بـ0.01% والأول بـ0.04% والعام بنسبة 0.03% بينما انخفض السوق الرئيسي 50 بـ 0.05% عن مستوى أمس الاثنين.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة 1.17 مليون دينار وزعت على 3.24 مليون سهم بتنفيذ 325 صفقة.

وشهدت الجلسة انخفاض قطاعي البنوك بـ 0.15% والخدمات الاستهلاكية بـ 0.05%، بينما ارتفعت 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.63% واستقرت 7 قطاعات.



وشهدت الجلسة ارتفاع 25 سهمًا على رأسها الديرة بواقع 7.34%، فيما تراجع سعر 20 سهما تقدمها سهم الأولي بـ 4.94% واستقر سعر 10 أسهم.

وتقدم سهم بيتك المتراجع 0.29% نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 847.41 ألف سهم وتصدر السيولة بقيمة 596.16 ألف دينار بعد موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لـبيتك على تمديد إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى

وتصل قيم التداول في نهاية الجلسة لمستوى 45 مليون دينار.



وفي المملكة العربية السعودية علي الرغم من انخفاض أرباح شركة أرامكو بنسبة 23% عن نفس الربع من العام الماضي بسبب تذبذب أسعار النفط. إلا أن المؤشر استهل جلسة الثلاثاء على الارتفاع بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل لمستوى 10973 نقطة بقيم تداول تصل الي 6 مليار ريال بنهاية جلسة التداول، وقد ارتفع 15 قطاع من ضمن القطاعات المتداول وكان الأعلى في الارتفاع قطاع الرعاية الصحية بنسبة تجاوز 4%.



وفي الامارات ارتفعت مؤشرات الأسواق الإماراتية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل لمستوى 3972 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 400 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.11% وهي تقدر بـ 11 نقطة ليصل إلى 9562 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم بنهاية جلسة التداول.

800 جنيه تراجعا فى أسعار الذرة

انخفض سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق، بعد سلسلة ارتفاعات كبيرة بدأت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، لتعاود أسعار الذرة الانخفاض مجدددًا خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتراجعت أسعار الذرة المستوردة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر من 600 إلى 800 جنيه، وجاء سعر طن الذرة المستورد في الأسواق كالتالي:

البداية مع أسعار الذرة المستوردة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، إذ بلغ سعر طن ذرة أرجنتيني يوم النحو 13600 جنيه، طن ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه، سعر طن ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، سعر طن ذرة تركي بسعر 12900 جنيه، سعر طن ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه

وعن أسعار الذرة المستوردة في الأسواق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2023، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14400 جنيه، ذرة برازيلي نحو 14400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13400 جنيه، ذرة تركي بسعر 13500 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15200 جنيه.

شكاوى آلاف المستخدمين من زر الرجوع فى الفيس بوك

تسبب التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك فى ظهور مشكلة خاصة بزر الرجوع إلى الخلف على المنصة، حيث لا يتمكن بعض مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد من العودة إلى الصفحة الرئيسية عند الدخول إلى أي منشور أو الى صفحة خاصة، حيث تؤدى تلك المشكلة إلى توقف زر الرجوع عن الاستجابة مع تعطل شريط التنقل فى الوقت نفسه.

ورغم شكاوى آلاف المستخدمين لتطبيق فيسبوك من هذه المشكلة لكن فى الوقت نفسه فإن شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك لم تصدر أى تعليق حتى الآن بشأن تلك المشكلة أو طريقة حلها

ورجعت العديد من التقارير العالمية سبب المشكلة إلى أن تعطل زر الرجوع وشريط التنقل بالجهاز أثناء استخدام التطبيق هو بسبب عدم توافق التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك مع نظام أندرويد مع عدم وجود أى حلول فى الوقت الراهن نتيجة عدم اعتراف فيسبوك بوجود مشكلة.

وفى نهاية أكتوبر عانى العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، من عدم ظهور التعليقات في عدد من الصفحات، خاصة الصفحات العامة حيث لا يمكن للمستخدمين أن يروا التعليقات، وتظهر رسالة تفيد بعدم وجود اتصالات.

ورصد موقع داون ديتكتور شكاوى متعددة من التطبيق منذ عدة ساعات فى حين لم تعلق ميتا المالكة للتطبيق عن الأمر حتى الآن.3

تراجع أسعار الذهب نحو 20 جنيه فى الجرام

ارتفعت أسعار الذهب نحو 20 جنيها فى الجرام فى التعاملات المسائية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3005 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2254جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1753جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21040 جنيه.