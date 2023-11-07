جامعة الدول العربية تشارك بجناح لدعم القضية الفلسطينية في الأسبوع الكويتي (صور)

شاركت جامعة الدول العربية بجناح في الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، يحتوي على مجموعة من الإصدارات والمجلات التي تدعم القضية الفلسطينية، وتندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 فى مصر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأحد فنادق القاهرة، بحضور كل من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حسن شحاتة وزير العمل، وسها الجندي وزيرة الهجرة، والفنان هاني رمزي، والإعلامية هالة سرحان.

Advertisements



ويأتي الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.



انطلاق الأسبوع الكويتي الرابع عشر

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر، أحمد إسماعيل بهبهاني، ان العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.



تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر



وقال «بهبهاني» إن انعقاد الأسبوع الكويتي بمصر في دورته 14 والذي يشكل تظاهرة اقتصادية واعلامية كبيرة، يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص دولة الكويت علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

وأوضح، أن الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، كما يستهدف من جملة أهدافه زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحه من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، مضيفا أنه يشكل فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري لكي يتعرف على التطورات الاقتصادية والتجارية والإعلامية في الكويت.



وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري للخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية فى مختلف المجالات.

مقومات الاستثمار المتعددة



وعن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر على مدار 13 دورة سابقة قال «بهبهاني» لم يأت من فراغ ولكنه استند إلى مقومات كثيرة ومتعددة منها موقع مصر الممتاز ودورهـا الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة كما أن مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها.

وأكد أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر.