هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة يونج بويز على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي يتواجد النرويجي إيرلينج هالاند في التشكيل الأساسي، بعدما أنباء حول غيابه بعد إصابته أمام بورنموث السبت الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، ريكو لويس، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، هالاند.

ترتيب مانشستر سيتي ويانج بويز في دوري أبطال أوروبا

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، في حين يمتلك يونج بويز نقطة في المركز الثالث.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

يستضيف مانشستر سيتي نظيره يونج بويز السويسري، الليلة باستاد الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يونج بويز

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ناثان آكي، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، دوكو، جوليان ألفاريز.

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى النقطة 12 من أجل التأهل رسميا إلى المرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتحديدا علي قناة بى ان سبورت 2 HD.

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال على أيندهوفن 4-0

فوز نابولي على سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد على يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد على سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج على يونج بويز 3-1

فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو على شاختار 3-1