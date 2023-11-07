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رياضة

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 11، مانشستر سيتي يتصدر

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ11 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز “البريمرليج”.

 

وسقط توتنهام أمام تشيلسي 4-1 في قمة الجولة الـ11 من الدوري الانجليزي ليهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2023-2024.

 

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ11 

1- مانشستر سيتي 27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- تشيلسي 15 نقطة
11- كريستال بالاس 15 نقطة
12- وست هام يونايتد 14 نقطة
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12  نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الانجليزي 

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد 

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد 

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس 

إيفرتون 1-1 برايتون 

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

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شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون 

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال 

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا 

لوتون تاون 1-1 ليفربول 

توتنهام 1-4 تشيلسي  

وسقط فريق توتنهام أمام ضيفه تشيلسي بأربعة مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب توتنهام في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

 

أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام


سجل هدف توتنهام اللاعب ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 6، بينما تعادل لـ تشيلسي اللاعب كول بالمير من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني خطف اللاعب نيكولاس جاكسون هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 75، قبل أن يعزز نفس اللاعب تقدم تشيلسي بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 90 و93 من عمر اللقاء.

 

ووفقا لأرقام "سكاي سبورتس" أصبح جاكسون ثالث لاعب ينجح في تسجيل هاتريك لتشيلسي أمام توتنهام في البريميرليج".
 

وسبق جاكسون، توري أندري فلو في الفوز (6-1) خارج أرضه خلال ديسمبر 1997، وجيمي فلويد هاسيلبانك في الفوز 4-0 على أرضه في مايو2002.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء لثنائي توتنهام كريستيان روميرو وديستني أودوجي.

ووفقا لشبكة “أوبتا”للاحصائيات، تعرض روميرو للطرد للمرة الرابعة في جميع المسابقات رفقة توتنهام منذ بداية موسم (2021- 2022)، وهو أكثر لاعبي البريميرليج تعرضا للطرد في تلك الفترة.

وعادل تشيلسي الرقم القياسي لمانشستر يونايتد، كأكثر الفرق تحقيقا للفوز خارج أرضه أمام توتنهام في البريميرليج بواقع 15 مرة، وذلك بحسب "سكواكا".

كما أنهى تشيلسي مسيرة من 52 مباراة دون هزيمة لأنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، على أرضه بالدوريات المختلفة.
 

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