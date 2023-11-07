أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

يدرس أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع وكيل أعماله تقديم شكوي ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي.

ويخطط اللاعب لفسخ تعاقده مع الزمالك بعد إعلان النادي عرضه للبيع وعدم تجديد تعاقدة مع الزمالك.

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة فريق بيراميدز في كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب المران استعدادا للقاء بيراميدز.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصحيح بعض الأخطاء الفنية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك بدون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز:

معتمد جمال

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع.

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995.

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007، وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا:

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء غدا الاربعاء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.