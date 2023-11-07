بسبب الظروف السياسية، السعودية تعلن تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة

غزة الآن، أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقت آخر يحدد لاحقا، تأثرا بالأحداث الجارية فى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة X (تويتر سابقًا) إنه “بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وحرصًا على تجنب تأثير الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية المرتكزة على البعد التنموي والاقتصادي، تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة وتحديد موعد لاحق لها”.

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السعودية تدين المطالبات المتطرفة بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وكانت السعودية، أدانت أمس الأحد، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها: أن “عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.