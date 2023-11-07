الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سرايا القدس تمطر مركز قيادة للجيش الإسرائيلي شمال غزة بقذائف الهاون

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

غزة الان، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مركز قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، دوت صفارات الإنذار في أسدود وغلاف قطاع غزة.

سقوط صواريخ على الجولان السوري

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان مسئولين فى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء سقوط صاروخين في الجولان السوري المحتل، كما سقطت صواريخ على الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل.

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ووفق شبكة "روسيا اليوم" الروسية، فإن الصواريخ التى سقطت، أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، فى قطاع غزة، طلبت إسرائيل إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، مضيفا: "أمامنا أيام كثيرة من القتال، وحسم العملية ضد حماس سيستغرق وقتا". وتابع: "سنضرب قادة حماس في الأنفاق والخنادق ولن نسمح للحركة بالتعافي".

وزعم الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على معقل لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وقال الجيش في بيان: إن القوات البرية تمكنت من السيطرة على الموقع في مناطق شمال القطاع، وعثرت فيه على منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية.

وأعلن جيش الاحتلال، كذلك مهاجمة أهداف بواسطة سلاح البحرية، شملت مواقع للوسائل التكنولوجية. وقال الجيش إنه استهدف عددا من المسلحين كذلك تحصنوا في مبنى بالقرب من مستشفى القدس وخططوا منه لشن هجوم ضد القوات الإسرائيلية.

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