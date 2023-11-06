الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس إيران يزور السعودية الشهر الجاري للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة "منظمة التعاون الإسلامي" المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

السعودية توجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

 

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي: إنه "من المحتمل أن يقوم الرئيس الإيراني بزيارة السعودية، بعدما تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد هذه الزيارة"، بحسب (إرنا).

 

وأضاف المتحدث، أن "العلاقات بين السعودية وإيران تتقدم خطوة بخطوة، وأنه سيجري التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".

 

وأكد ناصر كنعاني، أن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، "سيقوم بزيارة للسعودية قريبا"، موضحا أن جدول أعماله خلال تلك الزيارة، "يشمل مناقشة موضوعات مختلفة، وقضايا إقليمية ودولية واقتصادية".

 

فتح السفارة الإيرانية في السعودية

وفي 6 يونيو، أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

 

وأعيد فتح مبنى سفارة طهران السابق الذي كان مغلقًا لسنوات، بعدما تم ترميمه بالكامل مؤخرًا، بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية.

 

وعينت طهران، الدبلوماسي الرفيع المستوى، علي رضا عنايتي، سفيرًا جديدًا في المملكة. ويشغل عنايتي حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرًا في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

 

اتفاق السعودية وإيران برعاية صينية

كما جاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارتين.

 

يذكر أنه في 10 مارس الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من 20 عامًا.

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